Легендарный Шумахер срочно госпитализирован: что произошло

Легендарный пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер был срочно госпитализирован в одну из парижских клиник.
Об этом сообщает издание Le Parisien. По данным источника, немецкий автогонщик был доставлен в Европейскую клинику Жоржа Помпиду в понедельник, 9 сентября.
Шумахера поместили в отделение сердечно-сосудистой хирургии больницы. Отмечается, что нынешней весной немец дважды посещал эту же клинику. При этом каждый раз прибытие спортсмена проходит в режиме полной секретности. Михаэля охраняют, как главу государства, а регистрация в клинике проходит под вымышленным именем.
Михаэль Шумахер
Eurosport
Как сообщал OBOZREVATEL:
Михаэль Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.
Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.
Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.
В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.
В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей.
В конце июля нынешнего года стало известно о том, что состояние Михаэля существенно улучшилось.
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