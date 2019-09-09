Легендарный Шумахер срочно госпитализирован: что произошло

Легендарный пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер был срочно госпитализирован в одну из парижских клиник.

Об этом сообщает издание Le Parisien. По данным источника, немецкий автогонщик был доставлен в Европейскую клинику Жоржа Помпиду в понедельник, 9 сентября.

Шумахера поместили в отделение сердечно-сосудистой хирургии больницы. Отмечается, что нынешней весной немец дважды посещал эту же клинику. При этом каждый раз прибытие спортсмена проходит в режиме полной секретности. Михаэля охраняют, как главу государства, а регистрация в клинике проходит под вымышленным именем.

Михаэль Шумахер Eurosport

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