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9 сентября • обновлено в 23:28
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Легендарный Шумахер срочно госпитализирован: что произошло

8.9т Читать материал на украинском

Легендарный пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер был срочно госпитализирован в одну из парижских клиник.

Об этом сообщает издание Le Parisien. По данным источника, немецкий автогонщик был доставлен в Европейскую клинику Жоржа Помпиду в понедельник, 9 сентября.

Шумахера поместили в отделение сердечно-сосудистой хирургии больницы. Отмечается, что нынешней весной немец дважды посещал эту же клинику. При этом каждый раз прибытие спортсмена проходит в режиме полной секретности. Михаэля охраняют, как главу государства, а регистрация в клинике проходит под вымышленным именем.

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Михаэль Шумахер

Михаэль Шумахер

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Тема
Формула-1
Персона
Михаэль Шумахер
Место
Франция Париж
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Часиков IGOist
Часиков IGOist
Госпитализация проходит в сверх секретности, но о ней все знают )))))))
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