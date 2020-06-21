Легендарного Алессандро Дзанарди сбил грузовик: гонщик в коме

Легендарный Алессандро Дзанарди попал в серьезную аварию неподалеку от Сиены во время тренировочной гонки на ручных велосипедах, проводимой среди паралимпийцев.

На одном из склонов 53-летний Дзанарди соскользнул на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик. Водитель тяжеловоза пытался уйти от столкновения, но избежать ДТП не смог.

Алекс Дзанарди направляется к финишу на IRONMAN 22 сентября 2019 года в Червии, Италия

В настоящий момент Дзанарди подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в искусственную кому.

"Состояние Алекса тяжелое, но стабильное. Он прибыл с серьезными травмами, лицо было разбито, лобная кость раздроблена. Показатели хорошие, но ситуация остается очень тяжелой. Мы не увидим, в каком он неврологическом состоянии, пока он не очнется – если очнется. Ситуация, касающаяся повреждений мозга, критическая", – заявил в интервью Star Tribune директор реанимационного отделения больницы Сабино Сколлетта.

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