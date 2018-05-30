Легенда Формулы-1 угодил в секс-скандал: все подробности

Звезду Формулы-1 Кими Райкконена обвиняют в сексуальных домогательствах. Женщина требует возмещения ущерба за предполагаемое сексуальное насилие в баре в 2016 году, говорится в сообщении ctvnews.

Девушка, работавшая официанткой в одном из баров Монреаля, написала, что пилот хватал ее за грудь и касался ее гениталий, пытаясь заставить удалиться за барную стойку.

Обвинения против финна подробно описаны в блоге женщины, которая явно не назвала Райкконена, но по намекам становится понятно, что речь идет именно о нем.

По словам представителей "Феррари" Райкконен отрицает все обвинения и претензии, утверждая, что не знает девушку.

38-летний Райкконен, воспитывающий двоих детей в браке с Минтту Виртанен, примет участие в Гран-при Канады в Монреале с 8 по 10 июня.

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