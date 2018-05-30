УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Легенда Формулы-1 угодил в секс-скандал: все подробности

1.6тЧитать новость на украинском

Звезду Формулы-1 Кими Райкконена обвиняют в сексуальных домогательствах. Женщина требует возмещения ущерба за предполагаемое сексуальное насилие в баре в 2016 году, говорится в сообщении ctvnews.

Новости
Пилоты Формулы-1 устроили кошмарную аварию на Гран-при Испании

Девушка, работавшая официанткой в одном из баров Монреаля, написала, что пилот хватал ее за грудь и касался ее гениталий, пытаясь заставить удалиться за барную стойку.

Обвинения против финна подробно описаны в блоге женщины, которая явно не назвала Райкконена, но по намекам становится понятно, что речь идет именно о нем.

По словам представителей "Феррари" Райкконен отрицает все обвинения и претензии, утверждая, что не знает девушку.

38-летний Райкконен, воспитывающий двоих детей в браке с Минтту Виртанен, примет участие в Гран-при Канады в Монреале с 8 по 10 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, пилот Indy 500 чудом остался жив во время гонки.

Читайте все новости по теме "Формула-1" на Обозревателе.

Тема
Формула-1
Персона
Кими Райкконен
Место
КанадаМонреаль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги