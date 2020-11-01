Хэмилтон с рекордом выиграл исторический Гран-при Формулы-1

Максим Иншаков Формула-1 15:45, 1.11.2020 Обновлено: 16:21, 1.11.2020

В Италии на легендарном автодроме "Имола" состоялся 13-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Первое в истории гран-при Эмилии-Романьи, названое в честь самой большой области страны, выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Для британца эта победа стала первой в его карьере на "Имоле".

Вторым финишировал еще один гонщик Mercedes Валттери Боттас. Этот успех позволил команде из Великобритании в 7-й раз завоевать Кубок конструкторов-2020, что стало рекордом.

Третьим до подиума добрался Даниэль Риккардо из Renault.

На этом Гран-при впервые пятничные тренировки были отменены не из-за погоды, а из-за логистических проблем – команды просто не успевали из Португалии с оборудованием переехать в Италию.

Результаты гонки
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Причины сходов
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Личный зачет
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Как сообщал OBOZREVATEL, британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Португалии – 12-го этапа Ф-1, который прошел на новой трассе в Портимао.

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Спорт Формула-1

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