Историческая гонка Формулы-1 завершилась сенсацией

В Бахрейне завершился 16-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Впервые в истории гонка прошла по уникальной конфигурации трассы автодрома "Сахир".

В соревновании не смог принять действующий чемпион и лидер общего зачета Льюис Хэмилтон, у которого был диагностирован COVID-19.

Место британца занял Джордж Рассел, но ни он, ни Валттери Боттас не смогли попасть на подиум. Механики Mercedes на 25 секунд задержали Боттаса, так как не могли снять переднее колесо, а резину Рассела вообще перепутали, из-за чего Джорджу пришлось заезжать второй раз.

Победу сенсационно добыл пилот Racing Point Серхио Перес. Он стал первым мексиканским пилотом с 1970 года, которому удалось взойти на высшую ступень пьедестала. Вторым финишировал Эстебан Окон из Renault. Третья строчка за Лэнсом Строллом (Racing Point).

Результаты гонки

Причины сходов

Личный зачет

Кубок конструкторов

Как сообщал OBOZREVATEL, участие в заезде не принял француз Ромен Грожан, который попал в страшную аварию со взрывом на Гран-при Бахрейна.