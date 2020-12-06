Историческая гонка Формулы-1 завершилась сенсацией

В Бахрейне завершился 16-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Впервые в истории гонка прошла по уникальной конфигурации трассы автодрома "Сахир".

В соревновании не смог принять действующий чемпион и лидер общего зачета Льюис Хэмилтон, у которого был диагностирован COVID-19.

Место британца занял Джордж Рассел, но ни он, ни Валттери Боттас не смогли попасть на подиум. Механики Mercedes на 25 секунд задержали Боттаса, так как не могли снять переднее колесо, а резину Рассела вообще перепутали, из-за чего Джорджу пришлось заезжать второй раз.

Победу сенсационно добыл пилот Racing Point Серхио Перес. Он стал первым мексиканским пилотом с 1970 года, которому удалось взойти на высшую ступень пьедестала. Вторым финишировал Эстебан Окон из Renault. Третья строчка за Лэнсом Строллом (Racing Point).

Как сообщал OBOZREVATEL, участие в заезде не принял француз Ромен Грожан, который попал в страшную аварию со взрывом на Гран-при Бахрейна.