Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании с пробитым колесом.

Льюис Хэмилтон из команды Mercedes выиграл Гран-при Великобритании, испытав большие трудности на финише гонки.

На последнем круге у шестикратного чемпиона Формулы-1 лопнула шина, поэтому он был вынужден заканчивать заезд на трех колесах. Британский пилот уверенно лидировал с самого старта и обеспечил себе задел перед Максом Ферстаппеном из Red Bull. Именно большой отрыв Хэмилтона от нидерландского гонщика помог ему сохранить первое место на финише.

Сам британец назвал развязку этой гонки самой драматичной в своей карьере.

"Это самое драматичное окончание гонки на моей памяти. Атмосфера накалилась, это было настоящее испытание", – цитирует слова пилота Mercedes издание The Guardian.

Следующим этапом чемпионата Формулы-1 2020 года станет Гран-при 70-летия, который пройдет на этой же трассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский гонщик Даниил Квят разбил свой болид на Гран-при Великобритании.