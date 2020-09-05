Хэмилтон установил исторический рекорд Формулы-1

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, выиграв квалификацию 7-го этапа чемпионата мира по автоспорту в классе Формула-1 в Италии, проехал круг с быстрейшим временем в истории Королевских гонок.

Действующий чемпион мира пролетел по Монце за 1:18.887, побив на 232 тысячных секунды предыдущее достижение, установленное Кими Райкконеном в 2018 году.

Рекорд Хэмилтона Twitter Формулы-1

Отметим, что Гран-при Италии состоится в воскресенье, 6 сентября. Был опубликован список телеканалов, транслирующих соревнование.

Как сообщал OBOZREVATEL, седьмой этап прошел на легендарном автодроме Спа-Франкоршам в Бельгии и ознаменовался страшной аварией между Антонио Джовинацци из Alfa Romeo и Джорджем Расселом из Williams.

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