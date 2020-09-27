Хэмилтон странным поступком перед стартом лишил себя победы на Гран-при России

Максим Иншаков Формула-1 16:01, 27.09.2020 Обновлено: 16:16, 27.09.2020

Финский пилот "Mercedes" Валттери Боттас выиграл 10-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1. Гран-при России прошел на автодроме в Сочи.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull. Третью строчку неожиданно занял действующий чемпион мира и лидер общего зачета Льюис Хэмилтон.

Британец лишил себя победы странным поступком перед гонкой, когда начал тренировать старт в неразрешенном месте. Дирекция гонки наказала гонщика "серебряных стрел" +10 секундами, что откинуло его в середину пелотона.

Хэмилтон получил штраф
Twitter Формулы-1

В итоге Льюис смог подняться лишь на третье место.

Результаты Гран-при Сочи
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Причина сходов
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Положение в чемпионате: личный зачет
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Положение в чемпионате: кубок конструкторов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на этой трассе произошла страшная авария в Формуле-2, остановившая соревнование.

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Спорт Формула-1

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