Хэмилтон странным поступком перед стартом лишил себя победы на Гран-при России

Финский пилот "Mercedes" Валттери Боттас выиграл 10-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-1. Гран-при России прошел на автодроме в Сочи.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull. Третью строчку неожиданно занял действующий чемпион мира и лидер общего зачета Льюис Хэмилтон.

Британец лишил себя победы странным поступком перед гонкой, когда начал тренировать старт в неразрешенном месте. Дирекция гонки наказала гонщика "серебряных стрел" 10 секундами, что откинуло его в середину пелотона.

В итоге Льюис смог подняться лишь на третье место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на этой трассе произошла страшная авария в Формуле-2, остановившая соревнование.