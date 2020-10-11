Хэмилтон повторил "вечный" рекорд Шумахера

Максим Иншаков Формула-1 17:10, 11.10.2020 Обновлено: 17:27, 11.10.2020

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Айфеля – 11-го этапа чемпионата мира по автоспорту в классе Формула-1, который прошел на знаменитом автодроме "Нюрбургринг" в Германии.

Гран-при Айфеля

Для действующего чемпиона мира эта победа стала 91-й в карьере. 35-летний гонщик по этому показателю догнал легендарного Михаэля Шумахера. Немец блистал с 1992 по 2006 год, финишировав первым 91 раз, что считалось неповторимым достижением.

Вторым на Гран-при Айфеля стал лидер Red Bull Макс Ферстаппен. Третьим сенсационно приехал к финишу Дэниэль Риккардо из Renault.

Результаты гонки
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Причины сходов
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Личный зачет
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Кубок конструкторов
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Как сообщал OBOZREVATEL, лидер общего зачета сезона-2020 Формулы-1 и действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон странным решением лишил себя победы на Гран-при России.

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Спорт Формула-1

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