Хэмилтон повторил рекорд Шумахера

Британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон повторил рекорд легендарного Михаэля Шумахера по количеству подиумов.

Как сообщается на официальной странице гоночной серии в Instagram, финишировав вторым на историческом Гран-при 70-летия, британец в 155-й раз попал в тройку лучших гонщиков этапа Формулы-1.

Хэмилтон уверенно лидирует в личном зачете после пяти этапов. На его счету 107 очков, что на 30 баллов больше, чем у Марка Ферстаппена, который выиграл Гран-при 70-летия и вышел на второе место.

Отметим, что в нынешнем сезоне британский гонщик может побить рекорд Шумахера по количеству побед на этапах Формулы-1 (87 против 91), а также сравняться с немцем по количеству чемпионств (6 против 7).

Как сообщал OBOZREVATEL, Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании с пробитым колесом.