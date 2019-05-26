В Монако прошел самый легендарный Гран-при Формулы-1

В воскресенье, 26 мая, в Монако состоялся шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2019 года.
Легендарный этап, которому в этом году исполняется 90 лет, выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Британец, накануне завоевавший поул и стартовавший с первой позиции, не отдал ее до конца гонки.
2019 ????Monaco GP Start?— Tutkumuz F1 ?? (@F1tutkumuz) 26 мая 2019 г.
Start olays?z gecti. Verstappen, Bottas'? gecmeye cal?st? ancak basar?s?z oldu.pic.twitter.com/6cyE8PRUOi
В течение всех 78 кругов Хэмилтона пытался атаковать Макс Ферстаппен из Red Bull, но обогнать так и не смог. Представитель Голландии финишировал вторым, однако из-за 5-секундного штрафа, полученного за опасный выезд с пит-лейн, его место на подиуме занял Себастьян Феттель. Макс опустился на 4 строчку. Третьим стал Валтери Боттас (Mercedes).
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Небольшую сумятицу на старте гонки внес второй пилот Ferrari Шарль Леклер. Ставший днем ранее участником грандиозного позора команды, монегаск стартовал с 15-го места, прорывался в пелотоне, но проколол колесо и был вынужден сойти.
Результаты гонки
|Пилот
|Команда
|Время
|Пит
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|-
|1
|2. С.Феттель
|Ferrari
|+2.602
|1
|3. В.Боттас
|Mercedes
|+3.162
|2
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+5.537
|1
|5. П.Гасли
|Red Bull
|+9.946
|2
|6. К.Сайнс
|McLaren
|+53.454
|1
|7. Д.Квят
|Toro Rosso
|+54.574
|1
|8. А.Элбон
|Toro Rosso
|+55.200
|1
|9. Д.Риккардо
|Renault
|+60.894
|1
|10. Р.Грожан
|Haas
|+61.034
|1
|11. Л.Норрис
|McLaren
|+66.801
|1
|12. К.Магнуссен
|Haas
|+1 круг
|1
|13. C.Перес
|Racing Point
|+1 круг
|1
|14. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 круг
|1
|15. Д.Расселл
|Williams
|+1 круг
|1
|16. Л.Стролл
|Racing Point
|+1 круг
|1
|17. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 круг
|1
|18. Р.Кубица
|Williams
|+1 круг
|1
|19. А.Джовинацци
|Alfa Romeo
|+2 круга
|1
Лучший круг: Пьер Гасли (Red Bull Racing) 1:14.279 (72 круг)
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Круг
|Причина
|Ш.Леклер
|Ferrari
|18
|днище
Положение в чемпионате : Личный зачет
|Пилот
|Страна
|Команда
|Очки
|=
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|137
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|120
|3. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|82
|4. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|78
|=
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|57
|=
|6. П.Гасли
|Aston Martin Red Bull Racing
|32
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|18
|8. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|14
|9. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|13
|10. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|13
|11. Л.Норрис
|McLaren F1 Team
|12
|12. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|9
|13. Д.Риккардо
|Renault F1 Team
|8
|14. А.Элбон
|Red Bull Toro Rosso Honda
|7
|15. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|6
|16. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|4
|=
|17. Р.Грожан
|Rich Energy Haas F1 Team
|2
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|257
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|139
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|110
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|30
|=
|5. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|17
|=
|6. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|16
|7. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|16
|=
|8. Renault F1 Team
|Renault
|14
|9. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|13
Как сообщал OBOZREVATEL, пилот Mercedes и действующий чемпион мира в автогонках класса Формула-1 Льюис Хэмилтон стал победителем пятого Гран-при сезона, который прошел в испанской Барселоне.
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