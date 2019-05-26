В Монако прошел самый легендарный Гран-при Формулы-1

В воскресенье, 26 мая, в Монако состоялся шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2019 года.

Легендарный этап, которому в этом году исполняется 90 лет, выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Британец, накануне завоевавший поул и стартовавший с первой позиции, не отдал ее до конца гонки.

2019 ????Monaco GP Start?



Start olays?z gecti. Verstappen, Bottas'? gecmeye cal?st? ancak basar?s?z oldu.pic.twitter.com/6cyE8PRUOi — Tutkumuz F1 ?? (@F1tutkumuz) 26 мая 2019 г.

В течение всех 78 кругов Хэмилтона пытался атаковать Макс Ферстаппен из Red Bull, но обогнать так и не смог. Представитель Голландии финишировал вторым, однако из-за 5-секундного штрафа, полученного за опасный выезд с пит-лейн, его место на подиуме занял Себастьян Феттель. Макс опустился на 4 строчку. Третьим стал Валтери Боттас (Mercedes).

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Небольшую сумятицу на старте гонки внес второй пилот Ferrari Шарль Леклер. Ставший днем ранее участником грандиозного позора команды, монегаск стартовал с 15-го места, прорывался в пелотоне, но проколол колесо и был вынужден сойти.

Результаты гонки Пилот Команда Время Пит 1. Л.Хэмилтон Mercedes - 1 2. С.Феттель Ferrari +2.602 1 3. В.Боттас Mercedes +3.162 2 4. М.Ферстаппен Red Bull +5.537 1 5. П.Гасли Red Bull +9.946 2 6. К.Сайнс McLaren +53.454 1 7. Д.Квят Toro Rosso +54.574 1 8. А.Элбон Toro Rosso +55.200 1 9. Д.Риккардо Renault +60.894 1 10. Р.Грожан Haas +61.034 1 11. Л.Норрис McLaren +66.801 1 12. К.Магнуссен Haas +1 круг 1 13. C.Перес Racing Point +1 круг 1 14. Н.Хюлкенберг Renault +1 круг 1 15. Д.Расселл Williams +1 круг 1 16. Л.Стролл Racing Point +1 круг 1 17. К.Райкконен Alfa Romeo +1 круг 1 18. Р.Кубица Williams +1 круг 1 19. А.Джовинацци Alfa Romeo +2 круга 1 Лучший круг: Пьер Гасли (Red Bull Racing) 1:14.279 (72 круг) Причины сходов Пилот Команда Круг Причина Ш.Леклер Ferrari 18 днище Положение в чемпионате : Личный зачет Пилот Страна Команда Очки = 1. Л.Хэмилтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 137 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 120 3. С.Феттель Scuderia Ferrari 82 4. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 78 = 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 57 = 6. П.Гасли Aston Martin Red Bull Racing 32 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 18 8. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 14 9. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 13 10. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 13 11. Л.Норрис McLaren F1 Team 12 12. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 9 13. Д.Риккардо Renault F1 Team 8 14. А.Элбон Red Bull Toro Rosso Honda 7 15. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 6 16. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 4 = 17. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 2 Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов Команда Мотор Очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 257 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 139 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 110 = 4. McLaren F1 Team Renault 30 = 5. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 17 = 6. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 16 7. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 16 = 8. Renault F1 Team Renault 14 9. Alfa Romeo Racing Ferrari 13

Как сообщал OBOZREVATEL, пилот Mercedes и действующий чемпион мира в автогонках класса Формула-1 Льюис Хэмилтон стал победителем пятого Гран-при сезона, который прошел в испанской Барселоне.

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