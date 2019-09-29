Гран-при России завершился катастрофой для Ferrari

Состоялся шестнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при России прошел на автодроме в Сочи и завершился победным дублем Mercedes.

Первое место у действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона. Второе занял Валттери Боттас.

Гонка ознаменовалась невероятным провалом Ferrari. Красные болиды великолепно стартовали и Себастьян Феттель с третьего места уже в первом повороте обогнал партнера по команде Шарля Лекера, выигравшего накануне квалификацию.

Гонщики Ferrari лидировали вплоть до 27 круга, когда после первого пит-стопа у Феттеля отказала гибридная составляющая. Немец был вынужден припарковать болид, появилась виртуальная машина безопасности, благодаря которой Mercedes легко обошел Леклера. Монегаск в итоге финишировал лишь третьим.

Результаты гонки Пилот Команда Время Пит 1. Л.Хэмилтон Mercedes 1:33.38.992 1 2. В.Боттас Mercedes +3.829 1 3. Ш.Леклер Ferrari +5.212 2 4. М.Ферстаппен Red Bull +14.210 1 5. А.Элбон Red Bull +38.348 1 6. К.Сайнс McLaren +45.889 1 7. С.Перес Racing Point +48.728 1 8. Л.Норрис McLaren +57.749 1 9. К.Магнуссен Haas +58.779 1 10. Н.Хюлкенберг Renault +59.841 2 11. Л.Стролл Racing Point +60.821 1 12. Д.Квят Toro Rosso +62.496 2 13. К.Райкконен Alfa Romeo +68.910 2 14. П.Гасли Toro Rosso +70.076 1 15. А.Джовинацци Alfa Romeo +73.346 2 Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:35.761 (51 круг) Причины сходов Пилот Команда Кругов Причина Р.Грожан Haas 0 авария Д.Риккардо Renault 24 мех.проблемы С.Феттель Ferrari 27 мех.проблемы Д.Расселл Williams 28 тормоза Р.Кубица Williams 29 тормоза Положение в чемпионате : Личный зачет Пилот Страна Команда Очки = 1. Л.Хэмилтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 322 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 249 = 3. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 215 = 4. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 212 = 5. С.Феттель Scuderia Ferrari 194 = 6. П.Гасли Red Bull Toro Rosso Honda 69 = 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 66 = 8. А.Элбон Aston Martin Red Bull Racing 52 9. Л.Норрис McLaren F1 Team 35 10. Д.Риккардо Renault F1 Team 34 = 11. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 34 12. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 33 13. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 33 14. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 31 15. К.Магнуссен Haas F1 Team 20 16. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 19 = 17. Р.Грожан Haas F1 Team 8 = 18. А.Джовинацци Alfa Romeo Racing 4 = 19. Р.Кубица Williams Racing 1 Положение в чемпионате : Кубок конструкторов Команда Мотор Очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 571 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 409 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 311 = 4. McLaren F1 Team Renault 101 = 5. Renault F1 Team Renault 68 = 6. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 55 = 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 52 = 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 35 = 9. Haas F1 Team Ferrari 28 = 10. Williams Racing Mercedes 1

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в Сингапуре состоялся 15-й этап. Самый необычный Гран-при сезона прошел ночью по городским улочкам и завершился победой Себастьяна Феттеля на Ferrari. Его партнер по команде Шарль Леклер занял второе место.

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