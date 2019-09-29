Гран-при России завершился катастрофой для Ferrari

Состоялся шестнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при России прошел на автодроме в Сочи и завершился победным дублем Mercedes.
Первое место у действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона. Второе занял Валттери Боттас.
Гонка ознаменовалась невероятным провалом Ferrari. Красные болиды великолепно стартовали и Себастьян Феттель с третьего места уже в первом повороте обогнал партнера по команде Шарля Лекера, выигравшего накануне квалификацию.
Гонщики Ferrari лидировали вплоть до 27 круга, когда после первого пит-стопа у Феттеля отказала гибридная составляющая. Немец был вынужден припарковать болид, появилась виртуальная машина безопасности, благодаря которой Mercedes легко обошел Леклера. Монегаск в итоге финишировал лишь третьим.
Результаты гонки
|Пилот
|Команда
|Время
|Пит
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|1:33.38.992
|1
|2. В.Боттас
|Mercedes
|+3.829
|1
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|+5.212
|2
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+14.210
|1
|5. А.Элбон
|Red Bull
|+38.348
|1
|6. К.Сайнс
|McLaren
|+45.889
|1
|7. С.Перес
|Racing Point
|+48.728
|1
|8. Л.Норрис
|McLaren
|+57.749
|1
|9. К.Магнуссен
|Haas
|+58.779
|1
|10. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+59.841
|2
|11. Л.Стролл
|Racing Point
|+60.821
|1
|12. Д.Квят
|Toro Rosso
|+62.496
|2
|13. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+68.910
|2
|14. П.Гасли
|Toro Rosso
|+70.076
|1
|15. А.Джовинацци
|Alfa Romeo
|+73.346
|2
Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:35.761 (51 круг)
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Кругов
|Причина
|Р.Грожан
|Haas
|0
|авария
|Д.Риккардо
|Renault
|24
|мех.проблемы
|С.Феттель
|Ferrari
|27
|мех.проблемы
|Д.Расселл
|Williams
|28
|тормоза
|Р.Кубица
|Williams
|29
|тормоза
Положение в чемпионате : Личный зачет
|Пилот
|Страна
|Команда
|Очки
|=
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|322
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|249
|=
|3. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|215
|=
|4. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|212
|=
|5. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|194
|=
|6. П.Гасли
|Red Bull Toro Rosso Honda
|69
|=
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|66
|=
|8. А.Элбон
|Aston Martin Red Bull Racing
|52
|9. Л.Норрис
|McLaren F1 Team
|35
|10. Д.Риккардо
|Renault F1 Team
|34
|=
|11. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|34
|12. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|33
|13. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|33
|14. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|31
|15. К.Магнуссен
|Haas F1 Team
|20
|16. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|19
|=
|17. Р.Грожан
|Haas F1 Team
|8
|=
|18. А.Джовинацци
|Alfa Romeo Racing
|4
|=
|19. Р.Кубица
|Williams Racing
|1
Положение в чемпионате : Кубок конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|571
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|409
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|311
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|101
|=
|5. Renault F1 Team
|Renault
|68
|=
|6. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|55
|=
|7. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|52
|=
|8. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|35
|=
|9. Haas F1 Team
|Ferrari
|28
|=
|10. Williams Racing
|Mercedes
|1
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в Сингапуре состоялся 15-й этап. Самый необычный Гран-при сезона прошел ночью по городским улочкам и завершился победой Себастьяна Феттеля на Ferrari. Его партнер по команде Шарль Леклер занял второе место.
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