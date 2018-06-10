Гран-при Канады стартовал с жуткой аварии пилотов Формулы-1

Канадский пилот команды Williams Лэнс Стролл устроил серьезную аварию на старте 7-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Инцидент произошел на Гран-при Канады.
На выходе из 5-го поворота первого круга Стролл потерял контроль над машиной, она начала смещаться в строну гонщика Toro Roso Брендона Хартли. Из-за этого новозеландец врезался в стену, а затем и в Стролла.
Канадец не пострадал, а Хартли спустя некоторое время был вынужден отправится в госпиталь для обследования.
Победу же добыл лидер Ferrari Себастьен Феттель. Немецкий гонщик, который накануне выиграл квалификацию, уверенно лидировал всю дистанцию.
На 37-м круге итальянская "конюшня" безупречно провела единственный пит-стоп, не дав приблизиться Валтери Боттасу из Mercedes. Фин в итоге финишировал вторым.
Третьим завершил гонку Макс Ферстапен из Red Bull.
Результаты гонки
|Пилот
|Команда
|Время
|Пит
|1. С.Феттель
|Ferrari
|1
|2. В.Боттас
|Mercedes
|+7.376
|1
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+8.360
|1
|4. Д.Риккардо
|Red Bull
|+20.892
|1
|5. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|+21.559
|1
|6. К.Райкконен
|Ferrari
|+27.184
|1
|7. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 круг
|1
|8. К.Сайнс
|Renault
|+1 круг
|1
|9. Э.Окон
|Force India
|+1 круг
|1
|10. Ш.Леклер
|Sauber
|+1 круг
|1
|11. П.Гасли
|Toro Rosso
|+1 круг
|1
|12. Р.Грожан
|Haas
|+1 круг
|1
|13. C.Перес
|Force India
|+1 круг
|2
|14. К.Магнуссен
|Haas
|+1 круг
|1
|15. М.Эриксон
|Sauber
|+2 круга
|1
|16. С.Вандорн
|McLaren
|+2 круга
|2
|17. С.Сироткин
|Williams
|+2 круга
|1
Лучший круг: Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) 1:13.839 (68 круг).
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Круг
|Причина
|Л.Стролл
|Williams
|0
|авария
|Б.Хартли
|Toor Rosso
|0
|авария
|Ф.Алонсо
|McLaren
|42
|силовая установка
Положение в чемпионате : Личный зачет
|Пилот
|Страна
|Команда
|Очки
|1. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|121
|2. Л.Хэмилтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|120
|3. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|86
|4. Д.Риккардо
|Aston Martin Red Bull Racing
|84
|=
|5. К.Райкконен
|Scuderia Ferrari
|68
|=
|6. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|50
|=
|7. Ф.Алонсо
|McLaren F1 Team
|32
|=
|8. Н.Хюлкенберг
|Renault Sport Formula 1 Team
|32
|=
|9. К.Сайнс
|Renault Sport Formula 1 Team
|24
|=
|10. К.Магнуссен
|Haas F1 Team
|19
|=
|11. П.Гасли
|Red Bull Toro Rosso Honda
|18
|=
|12. C.Перес
|Sahara Force India F1 Team
|17
|=
|13. Э.Окон
|Sahara Force India F1 Team
|11
|=
|14. Ш.Леклер
|Alfa Romeo Sauber F1 Team
|10
|=
|15. С.Вандорн
|McLaren F1 Team
|8
|=
|16. Л.Стролл
|Williams Martini Racing
|4
|=
|17. М.Эриксон
|Alfa Romeo Sauber F1 Team
|2
|=
|18. Б.Хартли
|Red Bull Toro Rosso Honda
|1
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|206
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|189
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Renault
|134
|=
|4. Renault Sport Formula 1 Team
|Renault
|56
|=
|5. McLaren F1 Team
|Renault
|40
|=
|6. Sahara Force India F1 Team
|Mercedes
|28
|=
|7. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|19
|=
|8. Haas F1 Team
|Ferrari
|19
|=
|9. Alfa Romeo Sauber F1 Team
|Ferrari
|12
|=
|10. Williams Martini Racing
|Mercedes
|4
Напомним, что 6-й этап в Монаковыиграл пилот Red Bull.