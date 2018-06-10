Гран-при Канады стартовал с жуткой аварии пилотов Формулы-1

Канадский пилот команды Williams Лэнс Стролл устроил серьезную аварию на старте 7-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Инцидент произошел на Гран-при Канады.

На выходе из 5-го поворота первого круга Стролл потерял контроль над машиной, она начала смещаться в строну гонщика Toro Roso Брендона Хартли. Из-за этого новозеландец врезался в стену, а затем и в Стролла.

Канадец не пострадал, а Хартли спустя некоторое время был вынужден отправится в госпиталь для обследования.

Победу же добыл лидер Ferrari Себастьен Феттель. Немецкий гонщик, который накануне выиграл квалификацию, уверенно лидировал всю дистанцию.

На 37-м круге итальянская "конюшня" безупречно провела единственный пит-стоп, не дав приблизиться Валтери Боттасу из Mercedes. Фин в итоге финишировал вторым.

Третьим завершил гонку Макс Ферстапен из Red Bull.

Результаты гонки Пилот Команда Время Пит 1. С.Феттель Ferrari 1 2. В.Боттас Mercedes +7.376 1 3. М.Ферстаппен Red Bull +8.360 1 4. Д.Риккардо Red Bull +20.892 1 5. Л.Хэмилтон Mercedes +21.559 1 6. К.Райкконен Ferrari +27.184 1 7. Н.Хюлкенберг Renault +1 круг 1 8. К.Сайнс Renault +1 круг 1 9. Э.Окон Force India +1 круг 1 10. Ш.Леклер Sauber +1 круг 1 11. П.Гасли Toro Rosso +1 круг 1 12. Р.Грожан Haas +1 круг 1 13. C.Перес Force India +1 круг 2 14. К.Магнуссен Haas +1 круг 1 15. М.Эриксон Sauber +2 круга 1 16. С.Вандорн McLaren +2 круга 2 17. С.Сироткин Williams +2 круга 1 Лучший круг: Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) 1:13.839 (68 круг). Причины сходов Пилот Команда Круг Причина Л.Стролл Williams 0 авария Б.Хартли Toor Rosso 0 авария Ф.Алонсо McLaren 42 силовая установка Положение в чемпионате : Личный зачет Пилот Страна Команда Очки 1. С.Феттель Scuderia Ferrari 121 2. Л.Хэмилтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 120 3. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 86 4. Д.Риккардо Aston Martin Red Bull Racing 84 = 5. К.Райкконен Scuderia Ferrari 68 = 6. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 50 = 7. Ф.Алонсо McLaren F1 Team 32 = 8. Н.Хюлкенберг Renault Sport Formula 1 Team 32 = 9. К.Сайнс Renault Sport Formula 1 Team 24 = 10. К.Магнуссен Haas F1 Team 19 = 11. П.Гасли Red Bull Toro Rosso Honda 18 = 12. C.Перес Sahara Force India F1 Team 17 = 13. Э.Окон Sahara Force India F1 Team 11 = 14. Ш.Леклер Alfa Romeo Sauber F1 Team 10 = 15. С.Вандорн McLaren F1 Team 8 = 16. Л.Стролл Williams Martini Racing 4 = 17. М.Эриксон Alfa Romeo Sauber F1 Team 2 = 18. Б.Хартли Red Bull Toro Rosso Honda 1 Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов Команда Мотор Очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 206 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 189 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Renault 134 = 4. Renault Sport Formula 1 Team Renault 56 = 5. McLaren F1 Team Renault 40 = 6. Sahara Force India F1 Team Mercedes 28 = 7. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 19 = 8. Haas F1 Team Ferrari 19 = 9. Alfa Romeo Sauber F1 Team Ferrari 12 = 10. Williams Martini Racing Mercedes 4

Напомним, что 6-й этап в Монаковыиграл пилот Red Bull.