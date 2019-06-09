Формула-1: Гран-при Канады завершился скандалом

Седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 в сезоне 2019 года выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Вторым и третьим на Гран-при Канады, который прошел на автодороме им. Жиля Вильнева в Монреале, приехали соответственно Себастьен Феттель и Шарль Леклер из Ferrari.

Феттель, выигравший впервые за 17 этапов квалификацию, удачно стартовал и лидировал до своего пит-стопа на 27-м круге.

Сменив резину, немец с каждым кругом начал проигрывать Хэмилтону по несколько десятых на круге и на 46-м круге совершил ошибку.

На входе в поворот Себ срезал по траве и вернулся на трассу так, что заблокировал путь шедшему позади британцу. Льюис на высокой скорости чуть не влетел в Ferrari, но успел оттормозиться.

Ale emocje!! Trwa walka o prowadzenie na kanadyjskim torze w Montrealu! @f1_vettel prowadzi, tuż za nim @LewisHamilton Ten pierwszy robi błąd!! Reszta na filmie!

Ps. Sędziowie wyścigowi ustalają czy Vettel złamał przepisy blokując Hamiltona... Czekamy na decyzję! #F1GPCanada #F1 pic.twitter.com/bivmJ02MsE — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) 9 июня 2019 г.

Судьи приняли решение наказать лидера итальянской "конюшни" штрафом в 5 секунд. Немецкий пилот очень возмущался, по радио убеждая команду, что у них просто украли победу, но ни на что это не повлияло.

После клетчатого флага случился настоящий скандал. Феттеля странно остановили на въезде в пит-стоп, совсем не там, где должно было проходить награждение. Это стало последней каплей для разъяренного немца.

Себастьян отказался приходить на традиционное интервью, уйдя в свой моторхоум, а когда его вернули, то он демонстративно переставил таблички перед машинами, убрав двойку со своего места, и поставив ее Льюису.

Гран-при Канады

Гран-при Канады

Гран-при Канады

Гран-при Канады

Гран-при Канады

Гран-при Канады

Гран-при Канады

Новости О Шумахере сделали оптимистичное заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая, в Монако состоялся шестой этап. Его также выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

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