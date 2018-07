Гран-при Формулы-1 завершился невероятной борьбой на последних кругах

Состоялся десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Великобритании прошел на автодроме "Сильверстоун" и ознаменовался невероятной борьбой лидеров на последних кругах.

Победу за несколько кругов до финиша вырвал лидер Ferrari Себастьян Феттель. Вторым приехал Льюис Хэмилтон (Mercedes). Третье время показал второй пилот Ferrari - Кими Райкконен.

Феттель великолепно стартовал и уже в первом повороте прошел Хэмилтона. Льюиса через мгновение выбил с трассы Райкконен, получив за это потом 10-секундный штраф.

KIMI RUINED OUR RACE!!!

British Grand Prix start at Silverstone. Kimi tapped Lewis at the back and Lewis car spun 360 degrees. Lewis ended up last and is now running 14th. #BritishGP #SkyF1 #SkyF1#F1 #Silverstone #Formula1 #StarTimesKe pic.twitter.com/DM6rXROmLt