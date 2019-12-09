Гран-при Формулы-1 пройдет в России, несмотря на решение WADA

Компания АНО "Росгонки", которая занимается организацией этапа чемпионата мира в классе "Формулы-1", заявила, что санкции WADA не повлияют на проведение Гран-при России в 2020 году.

"Контракт на проведение Гран-при России "Формулы-1" подписан в 2010 году задолго до расследуемых WADA обстоятельств и действует до 2025 года. Гран-при России "Формулы-1" включён в международный спортивный календарь Международной автомобильной федерации на 2020 год", – цитирует RT представительницу компании.

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Она также считает, что даже после рассмотрения апелляции со стороны России "отсутствует как техническая, так и практическая возможность вывода и переназначения российского Гран-при в другую страну".

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация хоккея (IIHF) не накажет РФ, несмотря на решение WADA.

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