Где смотреть онлайн Гран-при Венгрии: расписание трансляций Формулы-1
В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 18-19 июля состоится Гран-при Венгрии.
Третий этап сезона принимает автодром "Хунгароринг", который расположен в городке Модьород в 18 километрах от столицы страны Будапешта.
После свободных заездов в субботу, 18 июля, пройдет квалификация, где определится стартовая решетка, а на следующий день пилоты разыграют призовые места в самой гонке.
Увидеть Гран-при Венгрии на украинском телевидении можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. Кроме того, в прямом эфире гонку покажут российские "Матч ТВ" и "Матч! Арена".
Расписание Гран-при Венгрии
18 июля (суббота)
Квалификация: 16:00 – 17:00
19 июля (воскресенье)
Гонка: 16:10 – 18:10
Напомним, после двух этапов лидерство в общем зачете чемпионата удерживает представитель Mercedes Валттери Боттас.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский пилот Даниил Квят отказался поддержать движение Black Lives Matter.