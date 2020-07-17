Где смотреть онлайн Гран-при Венгрии: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 18-19 июля состоится Гран-при Венгрии.

Третий этап сезона принимает автодром "Хунгароринг", который расположен в городке Модьород в 18 километрах от столицы страны Будапешта.

После свободных заездов в субботу, 18 июля, пройдет квалификация, где определится стартовая решетка, а на следующий день пилоты разыграют призовые места в самой гонке.

Увидеть Гран-при Венгрии на украинском телевидении можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. Кроме того, в прямом эфире гонку покажут российские "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Расписание Гран-при Венгрии

18 июля (суббота)

Квалификация: 16:00 – 17:00

19 июля (воскресенье)

Гонка: 16:10 – 18:10

Напомним, после двух этапов лидерство в общем зачете чемпионата удерживает представитель Mercedes Валттери Боттас.

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