Где смотреть онлайн Гран-при Тосканы: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонках в классе Формула-1 12 и 13 сентября состоится Гран-при Тосканы.

Девятый этап сезона-2020, как и неделей ранее, примет Италия – только на этот раз автодром "Муджелло". По традиции в субботу, 12 сентября, пилоты разыграют места на стартовой решетки, а днем позже поспорят за победу в заездах.

Увидеть Гран-при Тосканы украинские любители Формулы-1 смогут благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. Кроме того, показ из Италии организовывают российские "Матч ТВ" и "Матч! Арена". Вашему вниманию полное расписание ГП:

12 сентября (суббота)

Квалификация: 15:55 – 16:55

13 сентября (воскресенье)

Гонка: 16:00 – 18:00

Напомним, лидерство в общем зачете пилотов удерживает действующий чемпион Льюис Хэмилтон из Mercedes, в активе которого 157 очков.

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