Где смотреть онлайн Гран-при Штирии: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 свободной практикой стартовал Гран-при Штирии.

Второй этап сезона проходить на автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильберге. Стоит отметить, что этап с таким название впервые включен в календарь чемпионата.

После трех свободных заездов пилоты в субботу, 11 июля, сразятся в квалификации, где определят порядок старта, а на следующий день состоится сама гонка.

В Украине увидеть Гран-при Штирии можно будет в прямом эфире на канале Setanta Sports. Кроме того, трансляцию из Австрии проведут российские "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Вашему вниманию расписание второго этапа сезона Формулы-1.

Гран-при Штирии

10 июля (пятница)

Практика 1: 12:00 – 13:30

Практика 2: 16:00 – 17:30

11 июля (суббота)

Практика 3: 13:00 – 14:00

Квалификация: 16:00 – 17:00

12 июля (воскресенье)

Гонка: 16:10 – 18:10

Как сообщал OBOZREVATEL, первый этап сезона Формулы-1, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса, стал финн Валттери Боттас из Mercedes.