Где смотреть онлайн Гран-при Штирии: расписание трансляций Формулы-1
На Гран-при Штирии состоялись первые заезды свободной практики.
В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 свободной практикой стартовал Гран-при Штирии.
Второй этап сезона проходить на автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильберге. Стоит отметить, что этап с таким название впервые включен в календарь чемпионата.
После трех свободных заездов пилоты в субботу, 11 июля, сразятся в квалификации, где определят порядок старта, а на следующий день состоится сама гонка.
В Украине увидеть Гран-при Штирии можно будет в прямом эфире на канале Setanta Sports. Кроме того, трансляцию из Австрии проведут российские "Матч ТВ" и "Матч! Арена".
Вашему вниманию расписание второго этапа сезона Формулы-1.
Гран-при Штирии
10 июля (пятница)
Практика 1: 12:00 – 13:30
Практика 2: 16:00 – 17:30
11 июля (суббота)
Практика 3: 13:00 – 14:00
Квалификация: 16:00 – 17:00
12 июля (воскресенье)
Гонка: 16:10 – 18:10
Как сообщал OBOZREVATEL, первый этап сезона Формулы-1, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса, стал финн Валттери Боттас из Mercedes.