Где смотреть онлайн Гран-при Бахрейна: расписание трансляций Формулы-1

Александр Чеканов Формула-1 16:28, 27.11.2020

В чемпионате мира по автогонках в классе Формулы-1 28-29 ноября состоится 15-й этап сезона-2020 – Гран-при Бахрейна.

Гонку примет Международный автодром Бахрейна в пустыне Сахир. Пилоты проедут 57 кругов по 5412 метров каждый.

По традиции после свободных заездов гонщики в субботу, 28 ноября, поспорят за места в квалификации, а на следующий день определятся обладатели призовых мест. В Украине следить за Гран-при Бахрейна можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports+. Кроме того, его покажет российский вещатель "Матч ТВ".

Вашему вниманию расписание 15-го этапа сезона Формулы-1.

Гран-при Бахрейна

28 ноября (суббота)

15:55. Квалификация

29 ноября (воскресенье)

16:05. Гонка

Напомним, в общем зачете после 14 этапов лидирует действующий чемпион Льюис Хэмилтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь знаменитого чемпиона променяла российского пилота Дениса Квята на его конкурента.

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Спорт Формула-1

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