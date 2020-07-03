Где смотреть онлайн Гран-при Австрии: расписание трансляций Формулы-1

В пятницу, 3 июля, свободной практикой на Гран-при Австрии стартовал долгожданный сезон автогонок в Формуле-1.

Первый этап года принимает автодром "Ред Булл Ринг" в Шпильберге. После трех частей свободных заездов в субботу, 4 июля, пройдет квалификация, а на следующий день состоится сама гонка.

Увидеть Гран-при Австрии в Украине можно будет на телеканале Setanta Sports. Кроме того, прямые трансляции из Шпильберга запланировали в своих эфирных сетках российские каналы "Матч ТВ" и "Матч! Арена". Полное расписание ГП выглядит так:

3 июля (пятница)

Практика 1: 12:00 – 13:30

Практика 2: 16:00 – 17:30

4 июля (суббота)

Практика 3: 13:00 – 14:00

Квалификация: 16:00 – 17:00

5 июля (воскресенье)

Гонка: 16:10 – 18:10

Как сообщал OBOZREVATEL, у 89-летнего бывшего главы Формулы-1 Берни Экклстоуна родился сын.