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Где смотреть легендарный Гран-при Монако: расписание трансляций Формулы-1

1.6тЧитать новость на украинском

В субботу и воскресенье, 26 и 27 мая, состоится шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Легендарный Гран-при Монако пройдет по улочкам Монте-Карло.

Любители Ф-1 смогут увидеть гонку в прямом эфире на "Первом автомобильном" (Украина), а также на российском канале "Матч ТВ". Начало и квалификации (26 мая) и гонки (27 мая) в 15:55 по киевскому времен.

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В записи гонку можно будет увидеть на российской "Матч! Арене" в 21:00.

Кроме того, Гран-при Монако покажет спутниковый канал "Сетанта спортс +" – ирландский телеканал, является крупнейшим международным спортивным телеканалом, базирующимся в Дублине.

Напомним, что 5-й этап в Испании ознаменовалась кошмарной аварией.

Место
МонакоМонте-Карло
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