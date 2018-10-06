Где смотреть Гран-при Японии: расписание трансляций Формулы-1

В воскресенье, 7 октября, состоится 16-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Очередной Гран-при элитного автопервенства пройдет в Судзуке.

В прямом эфире понаблюдать за сражением можно будет на "Первом автомобильном" (Украина), а также на российском канале "Матч ТВ". Начало трансляции гонки в 8:00 по киевскому времени.

Formula 1

Видеокартинка с Гран-при Японии будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс +" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Феттель проигнорировал Путина на Гран-при Формулы-1 в России.