Где смотреть Гран-при Великобритании: расписание трансляций Формулы-1

Александр Чеканов Формула-1 18:18, 31.07.2020 Обновлено: 18:20, 31.07.2020

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 1-2 августа состоится Гран-при Великобритании.

Четвертый этап сезона пройдет на легендарной трассе в Сильверстоуне. После проведения свободных заездов гонщики в субботу, 1 августа, посоревнуются в квалификации, а на следующий день поспорят за победу на Гран-при.

Увидеть прямую трансляцию этапа можно будет на украинском телеканале Setanta Sports. Кроме того, эфир из Великобритании проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Арена". Вашему вниманию расписание Гран-при Великобритании.

Гран-при Великобритании. Сильверстоун

1 августа (суббота)

16:00. Квалификация

2 августа (воскресенье)

16:00. Гонка.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно о том, что пилот команды Racing Point Серхио Перес заразился коронавирусом. Гонщик не выступит на трассе в Сильверстоуне.

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Спорт Формула-1

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