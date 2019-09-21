Где смотреть Гран-при Сингапура: расписание трансляций самого необычного этапа Формулы-1

В этот уикэнд 21-22 сентября, состоится пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Самый необычный Гран-при сезона пройдет ночью по городским улочкам Сингапура.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.

Квалификация:

21 сентября, 15:55 – "Матч ТВ"

В записи: 21:30 - "Setanta Sports Ukraine", 23:45 - "Setanta Sports 2", 22 сентября: 00:50 - "Матч! Арена"

Гонка:

22 сентября, 14:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2"

В записи: 19:40 - "Матч! Арена", 20:30 - "Setanta Sports Ukraine"

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Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября на легендарном автодроме в Монце завершился четырнадцатый этап Ф-1. Гран-при Италии выиграл пилот Ferrari Шарль Леклер, однако наибольший резонанс вызвал поступок другого гонщика "красных" - Себастьяна Феттеля.

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