Где смотреть Гран-при России: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 26-27 сентября состоится Гран-при России.

10-й этап сезона примет "Сочи Автодром" в пгт Сириус в Краснодарском крае. Пилотам предстоит преодолеть свыше 300 километров трассы – 53 круга по 5848 метров.

По традиции гонщики в субботу, 26 сентября, проведут квалификационные заезды, где определят места на стартовой решетке, а на следующий день поспорят за победу. Интересно, что если нынешний лидер и действующий чемпион Льюис Хэмилтон возьмет первое место, то повторит рекорд легендарного Михаэля Шумахера по количеству побед в Гран-при (91).

Увидеть российский этап сезона Формулы-1 украинские болельщики смогут на канале Setanta Sports+. Кроме того, трансляцию из Сочи проведет российский вещатель "Матч ТВ". Вашему вниманию полное расписание Гран-при России-2020.

26 сентября (суббота)

15:00. Квалификация.

27 сентября (воскресенье)

14:00. Гонка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летний украинец Иван Пеклин выиграл гонку Формулы-4 во Франции.