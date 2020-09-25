Где смотреть Гран-при России: расписание трансляций Формулы-1
В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 26-27 сентября состоится Гран-при России.
10-й этап сезона примет "Сочи Автодром" в пгт Сириус в Краснодарском крае. Пилотам предстоит преодолеть свыше 300 километров трассы – 53 круга по 5848 метров.
По традиции гонщики в субботу, 26 сентября, проведут квалификационные заезды, где определят места на стартовой решетке, а на следующий день поспорят за победу. Интересно, что если нынешний лидер и действующий чемпион Льюис Хэмилтон возьмет первое место, то повторит рекорд легендарного Михаэля Шумахера по количеству побед в Гран-при (91).
Увидеть российский этап сезона Формулы-1 украинские болельщики смогут на канале Setanta Sports+. Кроме того, трансляцию из Сочи проведет российский вещатель "Матч ТВ". Вашему вниманию полное расписание Гран-при России-2020.
26 сентября (суббота)
15:00. Квалификация.
27 сентября (воскресенье)
14:00. Гонка.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18-летний украинец Иван Пеклин выиграл гонку Формулы-4 во Франции.