Где смотреть Гран-при России: расписание трансляций Формулы-1

В этот уикэнд 28-29 сентября, состоится шестнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при России пройдет на автодроме в Сочи.

Гран-при России

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.

Квалификация:

28 сентября, 14:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2"

В записи: 29 сентября 00:00 - "Setanta Sports 2", 00:30 - "Setanta Sports Ukraine", 06:00 - "Матч! Арена".

Гонка:

29 сентября, 13:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".

В записи: 30 сентября, 03:30 "Матч ТВ"

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в Сингапуре состоялся 15-й этап. Самый необычный Гран-при сезона прошел ночью по городским улочкам и завершился победой Себастьяна Феттеля на Ferrari. Его партнер по команде Шарль Леклер занял второе место.

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