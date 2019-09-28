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28 сентября • обновлено в 18:43
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Где смотреть Гран-при России: расписание трансляций Формулы-1

3.3т Читать материал на украинском

В этот уикэнд 28-29 сентября, состоится шестнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при России пройдет на автодроме в Сочи.

Гран-при России

Гран-при России

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.

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Квалификация:

28 сентября, 14:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2"

В записи: 29 сентября 00:00 - "Setanta Sports 2", 00:30 - "Setanta Sports Ukraine", 06:00 - "Матч! Арена".

Гонка:

29 сентября, 13:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".

В записи: 30 сентября, 03:30 "Матч ТВ"

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в Сингапуре состоялся 15-й этап. Самый необычный Гран-при сезона прошел ночью по городским улочкам и завершился победой Себастьяна Феттеля на Ferrari. Его партнер по команде Шарль Леклер занял второе место.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Место
Россия Сочи
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70rus xxx
70rus xxx
Скаклов не пускать,как бы не просились.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Я что то не понял...обосратель предлагает читателям смотреть гонки в РОССИИ???? Ну нормальные украинцы, конечно, посмотрят.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А что у вас...??Чемпионат Европы по нардам???
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