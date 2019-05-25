Где смотреть Гран-при Монако: расписание трансляций Формулы-1

В воскресенье, 26 мая, состоится шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 в сезоне 2019 года. Легендарный Гран-при Монако пройдет по улочкам Монте-Карло.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российских каналах "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Кроме того, видеокартинка из княжества будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс+" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Квалификация:

25 мая, 15:55 – "Матч ТВ", Setanta Sports+, "Матч! Арена"

Гонка:

26 мая, 16:00 – "Setanta Sports+ и "Матч! Арена". В записи: 27 мая, 00:15 – "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, пилот Mercedes и действующий чемпион мира в автогонках класса Формула-1 Льюис Хэмилтон стал победителем пятого Гран-при сезона, который прошел в испанской Барселоне.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!