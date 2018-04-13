Где смотреть Гран-при Китая: расписание трансляций Формулы-1

В воскресенье, 15 апреля, состоится третья гонка сезона в Формуле-1. Украинские болельщики смогут насладиться борьбой лучших пилотов планеты на Гран-при Китая, а также всем гоночным уик-эндом в прямом эфире на ТВ.

Все заезды на практике, квалификацию и гонку покажет телеканал "Первый Автомобильный". Начало квалификационных заездов в субботу, 14 апреля, в 09:00 по киевскому времени. Старт гонки в воскресенье - в 09:10.

Также трансляцию квалификации и гонки на автодроме в Шанхае организует российский телеканал "Матч! Арена".

Коме того, Гран-При Китая в полном объеме покажут спутниковые каналы "Сетанта спортс +" и Viasat Sport Baltics.

Напомним, что Себастьян Феттель выиграл первые две гонки сезона, а Ferrari Кими Райкконена лишилась подиума на Гран-при Бахрейна, сбив механика на пит-стопе.