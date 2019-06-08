Где смотреть Гран-при Канады: расписание трансляций Формулы-1

В воскресенье, 9 июня, состоится седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 в сезоне 2019 года. Гран-при Канады пройдет на автодороме им. Жиля Вильнева в Монреале.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч! Арена".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс+" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Квалификация:

8 июня, 20:55 - "Матч! Арена", "Setanta Sports+. В записи: 9 июня 01:30 - "Матч ТВ"

Гонка:

9 июня, 21:00 – "Матч! Арена", "Setanta Sports+. В записи: 10 июня 00:20 - "Матч ТВ"

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