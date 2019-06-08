ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ЭкономикаШоу

/Новости Формулы-1

Где смотреть Гран-при Канады: расписание трансляций Формулы-1

Где смотреть Гран-при Канады: расписание трансляций Формулы-1
В прямом эфире гонку покажет лишь один российский канал
562Читать материал на украинском

В воскресенье, 9 июня, состоится седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 в сезоне 2019 года. Гран-при Канады пройдет на автодороме им. Жиля Вильнева в Монреале.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч! Арена".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс+" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Квалификация:

8 июня, 20:55 - "Матч! Арена", "Setanta Sports+. В записи: 9 июня 01:30 - "Матч ТВ"

Гонка:

9 июня, 21:00 – "Матч! Арена", "Setanta Sports+. В записи: 10 июня 00:20 - "Матч ТВ"

Новости
О Шумахере сделали оптимистичное заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая, в Монако состоялся шестой этап. Его выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
КанадаМонреаль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel