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Где смотреть Гран-при Канады: расписание трансляций Формулы-1

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В субботу и воскресенье, 9-10 июня, состоится седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Канады пройдет на автодроме им. Жиля Вильнева.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию (9.06) и гонку (10.06) в прямом эфире на "Первом автомобильном" (Украина), а также на российском канале "Матч ТВ". Начало трансляций и в субботу и в воскресенье в 20:55 по киевскому времени.

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В записи гонку можно будет увидеть на российской "Матч! Арене" 11 июня в 00:30.

Кроме того, Гран-при Канады покажет спутниковый канал "Сетанта спортс +" – ирландский телеканал, является крупнейшим международным спортивным телеканалом, базирующимся в Дублине.

Напомним, что 6-й этап в Монако выиграл пилот Red Bull.

Место
Канада
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