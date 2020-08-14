Где смотреть Гран-при Испании: расписание трансляций Формулы-1

В столице Каталонии Барселоне 15-16 августа состоится Гран-при Испании чемпионата мира в автогонках класса Формулы-1.

Шестой этап сезона пройдет на автодроме "Каталунья". Это будет юбилейный 30-й Гран-при Испании на этой трассе в статусе этапа чемпионата мира.

По традиции пилоты после свободных заездов в субботу, 15 августа, разыграют в квалификации места на стартовой решетки. А уже на следующий день поклонники Формулы-1 узнают победителя.

Следить за гонкой украинские болельщики смогут в эфире телеканала Setanta Sports. В России трансляцию из Барселоны проведут "Матч ТВ" и "Матч! Арена". Вашему вниманию расписание Гран-при Испании:

15 августа (суббота)

16:00. Квалификация

16 августа (воскресенье)

16:10. Гонка.

Напомним, в общем зачете сезона Формулы-1 уверенно лидирует действующий чемпион Льюис Хэмилтон.

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