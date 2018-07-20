Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

Где смотреть Гран-при Германии: расписание трансляций Формулы-1

432Читать новость на украинском

В воскресенье, 22 июля, состоится 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Германии пройдет на автодроме "Хоккенхаймринг", что в Хоккенхайме.

В прямом эфире понаблюдать за сражением можно будет на "Первом автомобильном" (Украина), а также на российском канале "Матч ТВ". Начало трансляций в 15:50 по киевскому времени.

В записи гонку можно будет просмотреть на российском "Матч ТВ" 23 июля в 4:00.

Новости
Легенда Формулы-1 угодил в секс-скандал: все подробности

Видеокартинка гран-при Германии будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс +" – ирландский телеканал, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Напомним, что 10 этап в Великобритании выиграл пилот Ferrari.

Читайте все новости по теме "Формула-1" на Обозревателе.

Тема
Формула-1
Место
Германия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги