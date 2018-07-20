Где смотреть Гран-при Германии: расписание трансляций Формулы-1

В воскресенье, 22 июля, состоится 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Германии пройдет на автодроме "Хоккенхаймринг", что в Хоккенхайме.

В прямом эфире понаблюдать за сражением можно будет на "Первом автомобильном" (Украина), а также на российском канале "Матч ТВ". Начало трансляций в 15:50 по киевскому времени.

В записи гонку можно будет просмотреть на российском "Матч ТВ" 23 июля в 4:00.

Видеокартинка гран-при Германии будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс +" – ирландский телеканал, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Напомним, что 10 этап в Великобритании выиграл пилот Ferrari.