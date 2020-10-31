Где смотреть Гран-при Эмилии-Романьи: расписание трансляций Формулы-1

В Италии 31 октября – 1 ноября пройдет 13-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится на знаменитом автодроме "Имола", названого в честь самой большой области страны.

Этот этап "королевских гонок" состоит всего из двух гоночных дней. Впервые в истории пятничные тренировки были отменены не из-за погоды, а из-за логистических проблем – команды просто не успевали из Португалии с оборудованием переехать в Италию.

В субботу в квалификации пилоты разыграют места на стартовой решетке, а уже в воскресенья поспорят за призовые места. В Украине любители Формулы-1 смогут увидеть Гран-при Эмилии-Романьи в прямом эфире благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. В России гонку покажет "Матч ТВ".

31 октября, квалификация

14:55, "Матч ТВ" (в записи: 21:20 "Матч! Арена", 22:00 Setanta Sports Ukraine +)

1 ноября, гонка

13:50, "Матч ТВ", Setanta Sports Ukraine +, Setanta Sports 2

Как сообщал OBOZREVATEL, британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Португалии – 12-го этапа Ф-1, который прошел на новой трассе в Портимао.