Где смотреть Гран-при CША: расписание трансляций Формулы-1

В этот уикэнд 2-3 ноября состоится девятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при США пройдет на автодроме "Трасса Америк", который был построен в окрестностях города Остин.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.

Квалификация:

2 ноября 22:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports Ukraine".

В записи: 3 ноября в 00:15 - "Setanta Sports 2", 3 ноября в 09:20 - "Матч! Арена".

Гонка:

3 ноября 20:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".

В записи: 4 ноября в 07:20 - "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад в Мехико завершился восемнадцатый этап Формулы-1. Гран-при Мексики, который прошел на автодроме имени братьев Родригес, выиграл Льюис Хэмилтон.

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