Где смотреть Гран-при Бразилии: расписание трансляций Формулы-1

В этот уикэнд 16-17 ноября состоится двадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Бразилии пройдет на автодроме имени Хосе-Карлоса Пасе (Интерлагос) в Сан-Паулу

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.

Квалификация:

16 ноября 19:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports Ukraine", "Setanta Sports" 2

В записи: в 23:40 – "Матч! Арена", 17 ноября в 07:15 – "Setanta Sports 2"

Гонка:

17 ноября 18:50 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine".

В записи: 18 ноября в 02:00 - "Матч! Арена".

*Время указано киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, две недели назад в США завершился 19-й этап Формулы-1. На Гран-при США, который прошел в Остине, свое шестое чемпионство в карьере оформил пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

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