Где смотреть Гран-при Бельгии: расписание трансляций Формулы-1

В этот уикенд 29-30 августа, состоится седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Бельгии пройдет на легендарном автодроме Спа-Франкоршам.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российских каналах "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.

Квалификация:

29 августа, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine.

В записи в этот же день: 23:00 - "Матч! Арена", 23:30 "Setanta Sports Ukraine +".

Гонка:

30 августа, 16:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine +".

В записи в этот же день: 20:30 – "Матч! Арена", 22:00 – "Setanta Sports Ukraine".

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий этап прошел 16 августа на испанском автодроме Каталунья и завершился победой Льюиса Хэмилтона. Британский пилот пилот Mercedes побил "вечный" рекорд Шумахера.

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