Где смотреть Гран-при Бельгии: расписание трансляций Формулы-1

Шарль Леклер готов побороться за подиум.
В этот уикенд 29-30 августа, состоится седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Бельгии пройдет на легендарном автодроме Спа-Франкоршам.
Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российских каналах "Матч ТВ" и "Матч! Арена".
Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Setanta Sports Ukraine" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом и с недавнего времени вещает в Украине.
Квалификация:
29 августа, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine.
В записи в этот же день: 23:00 - "Матч! Арена", 23:30 "Setanta Sports Ukraine +".
Гонка:
30 августа, 16:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports 2", "Setanta Sports Ukraine +".
В записи в этот же день: 20:30 – "Матч! Арена", 22:00 – "Setanta Sports Ukraine".
Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий этап прошел 16 августа на испанском автодроме Каталунья и завершился победой Льюиса Хэмилтона. Британский пилот пилот Mercedes побил "вечный" рекорд Шумахера.
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