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Где смотреть Гран-при Бахрейна: расписание трансляций Формулы-1

1.1тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 31 марта, состоится второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Соревнования пройдут на гоночной трассе " Сахир". Протяженность трассы – 5412 км.

Первые этапы сражения будут недоступны для украинского телезрителя, который раньше мог наблюдать за соревнованиями Формулы-1 на "Первом автомобильном". Тем не менее, у всех любителей самой популярной автогонки мира будет возможность посмотреть ее наживо на российском канале "Матч ТВ". Начало трансляции гонки – в 18:10 по киевскому времени, а квалификации – в 17:00 в субботу, 30 марта.

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Видеокартинка с Гран-при Бахрейна будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс +" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый Гран-при сезона, который прошел в австралийском Мельбурне, выиграл пилот Mercedes Валттери Боттас.

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Тема
Формула-1
Место
Бахрейн
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