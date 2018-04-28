Где смотреть Гран-при Азербайджана: расписание трансляций Формулы-1

В воскресенье, 29 апреля состоится четвертый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 в сезоне 2018 года. Лучшие пилоты планеты на городской трассе в Баку сразятся за победу на Гран-при Азербайджана .

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на "Первом автомобильном" (Украина), а также на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, Гран-при Азербайджана покажет спутниковый канал "Сетанта спортс +" – ирландский телеканал, является крупнейшим международным спортивным телеканалом, базирующимся в Дублине.

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Расписание трансляций:

Квалификация:

28 апреля, 15:55 - "Первый автомобильный", "Матч ТВ", "AzTV"

В записи:

28 апреля, 23:15 - "Матч! Арена"

29 апреля, 02:00 - Setanta Sports +

Гонка:

29 апреля, 14:55 - "Первый автомобильный", "Матч ТВ", "AzTV"

В записи

29 апреля, 21:10, "Матч! "Арена"

30 апреля, 00:10, 08:30 - "Матч ТВ", 06:30, 19:25 - "Матч! Арена"

Напомним, что две недели назад на Гран-при Китая феноменальную победу добыл Даниэль Риккардо.