Где смотреть Гран-при Австрии: расписание трансляций Формулы-1

В субботу и воскресенье, 29 - 30 июня, состоится девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Австрии пройдет на автодроме Red Bull Ring в Шпилберге.

Любители Ф-1 смогут увидеть квалификацию и гонку в прямом эфире на российском канале "Матч ТВ".

Кроме того, видеокартинка будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс+" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Квалификация:

29 июня, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports+. В записи: 29 июня 20:00 - "Setanta Sports+, в 22:30 - "Матч! Арена".

Гонка:

30 июня, 16:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports+. В записи: 1 июля 01:00 - "Матч! Арена", 03:30 - "Матч ТВ",

НОВОСТИ О Шумахере сделали оптимистичное заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня на трассе Поль Рикар во Франции состоялся восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2019. Победителем 1000-го Гран-при стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

О спорте и не только – в нашем Instagram!