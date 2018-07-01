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Где смотреть Гран-при Австрии: расписание трансляций Формулы-1

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В воскресенье, 1 июля, состоится девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Австрии пройдет на автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильберге.

Любители Ф-1 смогут увидеть сражение в прямом эфире на "Первом автомобильном" (Украина), а также на российском канале "Матч ТВ". Начало трансляций в 15:55 по киевскому времени.

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В записи гонку можно будет увидеть на российской "Матч! Арене" 1 июля в 17:55.

Кроме того, Гран-при Австрии покажет спутниковый канал "Сетанта спортс +" – ирландский телеканал, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом, базирующимся в Дублине.

Напомним, что 8-й этап во Франции выиграл пилот Mercedes.

Место
Австрия
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