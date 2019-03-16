Где смотреть Гран-при Австралии: расписание трансляций Формулы-1

В воскресенье, 17 марта, состоится первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Старт нового сезона пройдет в австралийском Мельбурне на гоночной трассе "Альберт Парк". Протяженность трассы – 5,3 км.

Первые этапы сражения будут недоступны для украинского телезрителя, который раньше мог наблюдать за соревнованиями Формулы -1 на "Первом автомобильном". Тем не менее, у всех любителей самой популярной автогонки мира будет возможность посмотреть ее наживо на российском канале "Матч ТВ". Начало трансляции гонки – в 7:10 по киевскому времени.

Гран-при Австралии. Квалификация

Видеокартинка с Гран-при Австралии будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс +" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Как сообщал OBOZREVATEL, гоночный директор автогонок в классе Формула-1 Чарли Уайтинг умер в Мельбурне в ночь на 14 марта от легочной эмболии. Ему было 66 лет.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram