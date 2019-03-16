МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости Формулы-1

Где смотреть Гран-при Австралии: расписание трансляций Формулы-1

1.1тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 17 марта, состоится первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Старт нового сезона пройдет в австралийском Мельбурне на гоночной трассе "Альберт Парк". Протяженность трассы – 5,3 км.

Первые этапы сражения будут недоступны для украинского телезрителя, который раньше мог наблюдать за соревнованиями Формулы -1 на "Первом автомобильном". Тем не менее, у всех любителей самой популярной автогонки мира будет возможность посмотреть ее наживо на российском канале "Матч ТВ". Начало трансляции гонки – в 7:10 по киевскому времени.

Новости
Хакеры выложили интимное совместное видео чемпиона Формулы-1 и знаменитой певицы

Гран-при Австралии. Квалификация

Гран-при Австралии. Квалификация

Видеокартинка с Гран-при Австралии будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс +" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Как сообщал OBOZREVATEL, гоночный директор автогонок в классе Формула-1 Чарли Уайтинг умер в Мельбурне в ночь на 14 марта от легочной эмболии. Ему было 66 лет.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Формула-1" на OBOZREVATEL.

Тема
Формула-1
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения