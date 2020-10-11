Где смотреть Гран-при Айфеля: расписание трансляций Формулы-1

Александр Чеканов Формула-1 09:02, 11.10.2020 Обновлено: 11:11, 11.10.2020

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 10-11 октября состоится Гран-при Айфеля.

11-й этап сезона пройдет на знаменитом автодроме "Нюрбургринг" в Германии. Гонка примечательна тем, что в Формуле-1 дебютирует сын легендарного Михаэля Шумахера – Мик. Он примет участие в свободных заездах за рулем болида Alfa Romeo.

Традиционно в субботу в квалификации пилоты разыграли места на стартовой решетке, а уже в этот день поспорят за призовые места. В Украине любители Формулы-1 смогут увидеть Гран-при Айфеля в прямом эфире благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. В России гонку покажут "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Расписание Гран-при Айфеля:

11 октября (воскресенье)

15:10. Гонка

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер общего зачета сезона-2020 Формулы-1 и действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон странным решением лишил себя победы на Гран-при России.

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Спорт Формула-1

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