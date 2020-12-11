Где смотреть Гран-при Абу-Даби: расписание трансляций Формулы-1

В воскресенье, 13 декабря, состоится Гран-при Абу-Даби, который станет заключительным этапом в сокращенном из-за коронавируса сезоне Формулы-1.

Гонка пройдет на трассе "Яс-Марина", которая является одной из любимых для 7-кратного чемпиона Льюиса Хэмилтона (5 побед). Британский пилот Mercedes поборол коронавирус и сможет принять участие в заезде, в рамках которого гонщики преодолеют более 305 километров – 55 кругов по 5554 метра.

По традиции, в субботу, 12 декабря, состоится квалификация, по итогам которой станут известны стартовые позиции пилотов перед началом основного заезда. В Украине прямую трансляцию Гран-при Абу-Даби можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+ в 15:05 по киевскому времени, а в России гонку покажет "Матч! Арена".

Расписание Гран-при Абу-Даби:

12 декабря (суббота)

14:55. Квалификация

13 декабря (воскресенье)

15:05. Гонка

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