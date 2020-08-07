Где смотреть Гран-при 70-летия Формулы-1: расписание трансляций

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формулы-1 8-9 августа состоится исторический Гран-при.

Самым примечательным моментом является его название – 70-летия Формулы-1. Впервые в нем нет географической привязки. Вторую неделю подряд этап чемпионата будет принимать легендарный трек "Сильверстоун" в Великобритании.

После проведения квалификации в субботу, 8 августа, пилоты на следующий день разыграют призовые места. Увидеть трансляцию из Сильверстоуна можно будет на украинском телеканале Setanta Sports. Также гонку покажут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Вашему вниманию расписание Гран-при 70-летия Формулы-1.

8 августа (суббота)

15:55. Квалификация

9 августа (воскресенье)

16:00. Гонка

Напомним, в общем зачете лидирует пилот Mercedes и действующий чемпион Льюис Хэмилтон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании на трех колесах.