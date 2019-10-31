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31 октября • обновлено в 21:32
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Формула-1 сделала болид 2021 года с флагом Украины - фотофакт

1.5т Читать материал на украинском

Директорат чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 представил концепт болид на сезон 2021 года.

Визуально машина стала ниже и короче. Среди других изменений называется упрощенная конструкция переднего антикрыла и разрешенные изменения в конструкции днища болида для генерирования так называемого "граунд-эффекта".

Болельщики обратили внимание на внешнее оформление болида, на хвосте которого красовался флаг Украины.

Формула-1 сделала болид 2021 года с флагом Украины - фотофакт
Формула-1 сделала болид 2021 года с флагом Украины - фотофакт
Формула-1 сделала болид 2021 года с флагом Украины - фотофакт
Формула-1 сделала болид 2021 года с флагом Украины - фотофакт
Формула-1 сделала болид 2021 года с флагом Украины - фотофакт
Формула-1 сделала болид 2021 года с флагом Украины - фотофакт
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Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября в Мехико завершился восемнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Мексики. Гонку, которая прошла на автодроме имени братьев Родригес, выиграл Льюис Хэмилтон.

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Прям таки "флаг Украины" :-D
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, ты это серьёзно пишешь???? Если да, тогда х*хлы еще большие д*билы, чем кажутся!
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