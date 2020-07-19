Формула-1: Хэмилтон на Гран-при Венгрии повторил рекорд Шумахера

Максим Иншаков Формула-1 17:57, 19.07.2020 Обновлено: 17:58, 19.07.2020

На автодроме "Хунгароринг" состоялся третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Венгрии в восьмой раз в своей карьере выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Британский гонщик смог лучше всех подстроиться под меняющиеся погодные условия: старт гонки был мокрым, а затем трасса начала подсыхать. Льюис стартовал первым и первым же финишировал, не дав конкурентам ни единого шанса.

При этом уроженец Стивенеджа повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на одном Гран-при. Легендарный немец 8 раз выиграл французский этап.

Вторым на подиум приехал Макс Ферстаппен из Red Bull. Третье место у финского гонщика Mercedes Валттери Боттас.

Льюис Хэмилтон смог победить при меняющейся погоде
Гран-при Венгрии: борьба на трассе
Серхио Перес
Джордж Рассел
Шарль Леклер
Старт Гран-при Венгрии

Чемпионат мира продолжится на Гран-при Великобритании. Четвертый этап на трассе в Сильверстоуне состоится 31 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гран-при Штирии, который прошел неделю назад впервые в истории королевских гонок, также выиграл Хэмилтон.

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Спорт Формула-1

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