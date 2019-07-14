Формула-1: Феттель въехал в зад сопернику на Гран-при Великобритании

На бывшем аэродроме в Сильверстоуне прошел десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Великобритании выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
Ключевые события случились на 22-м круге. Джовинацци вылетел в гравий, и выехавшая машина безопасности спутала карты всем фаворитам.
В Mercedes механики среагировали лучше. Хэмилтона зазвали в бокс раньше и выпустили лидером. Идущий третьим Леклер стал жертвой провальной стратегии в Ferrari, которые не стали менять резины Шарлю и это отбросило монегаска на 6-ю строчку.
Себастьян Феттель (Ferrari) вышел на третью строчку, его обогнал Макс Ферстаппен из Red Bull, немец пытался вернуть позицию и в одном из поворотов на полном ходу въехал в зад сопернику.
Голландец смог вернуться в гонку и финишировал пятым. Себ получил 10 секунд штрафа , откатившись на 16-ю строчку в итоговом протоколе.
Результаты гонки
|Пилот
|Команда
|Время
|Пит
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|-
|1
|2. В.Боттас
|Mercedes
|+24.928
|2
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|+30.117
|2
|4. П.Гасли
|Red Bull
|+34.692
|1
|5. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+39.458
|2
|6. К.Сайнс
|McLaren
|+53.639
|1
|7. Д.Риккардо
|Renault
|+54.401
|2
|8. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+65.540
|1
|9. Д.Квят
|Toro Rosso
|+66.720
|2
|10. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+72.733
|1
|11. Л.Норрис
|McLaren
|+74.281
|2
|12. А.Элбон
|Toro Rosso
|+75.617
|1
|13. Л.Стролл
|Racing Point
|+81.086
|2
|14. Д.Расселл
|Williams
|+1 круг
|1
|15. Р.Кубица
|Williams
|+1 круг
|1
|16. С.Феттель
|Ferrari
|+1 круг
|2
|17. С.Перес
|Racing Point
|+1 круг
|3
Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:27.369 (52 круг)
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Круг
|Причина
|К.Магнуссен
|Haas
|7
|мех.проблемы
|Р.Грожан
|Haas
|10
|мех.проблемы
|А.Джовинацци
|Alfa Romeo
|19
|вылет
Положение в чемпионате : Личный зачет
|Пилот
|Страна
|Команда
|Очки
|=
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|223
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|184
|=
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|136
|=
|4. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|123
|=
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|120
|=
|6. П.Гасли
|Aston Martin Red Bull Racing
|55
|=
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|38
|8. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|25
|9. Л.Норрис
|McLaren F1 Team
|22
|=
|10. Д.Риккардо
|Renault F1 Team
|22
|=
|11. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|17
|=
|12. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|14
|=
|13. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|13
|=
|14. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|12
|=
|15. А.Элбон
|Red Bull Toro Rosso Honda
|7
|=
|16. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|6
|=
|17. Р.Грожан
|Rich Energy Haas F1 Team
|2
|=
|18. А.Джовинацци
|Alfa Romeo Racing
|1
Положение в чемпионате : Кубок конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|407
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|243
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|191
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|60
|=
|5. Renault F1 Team
|Renault
|39
|=
|6. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|26
|=
|7. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|19
|=
|8. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|19
|=
|9. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|16
Гран-при Великобритании
Гран-при Великобритании
Гран-при Великобритании
Гран-при Великобритании
Гран-при Великобритании
Гран-при Великобритании
Гран-при Великобритании
Гран-при Великобритании
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня на автодроме Red Bull Ring в Шпилберге состоялся девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Впервые в сезоне на финише на 1-м месте оказался гонщик не из Mercedes.
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