Формула-1: Феттель въехал в зад сопернику на Гран-при Великобритании

На бывшем аэродроме в Сильверстоуне прошел десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Великобритании выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Ключевые события случились на 22-м круге. Джовинацци вылетел в гравий, и выехавшая машина безопасности спутала карты всем фаворитам.

В Mercedes механики среагировали лучше. Хэмилтона зазвали в бокс раньше и выпустили лидером. Идущий третьим Леклер стал жертвой провальной стратегии в Ferrari, которые не стали менять резины Шарлю и это отбросило монегаска на 6-ю строчку.

Себастьян Феттель (Ferrari) вышел на третью строчку, его обогнал Макс Ферстаппен из Red Bull, немец пытался вернуть позицию и в одном из поворотов на полном ходу въехал в зад сопернику.

Голландец смог вернуться в гонку и финишировал пятым. Себ получил 10 секунд штрафа , откатившись на 16-ю строчку в итоговом протоколе.

Результаты гонки Пилот Команда Время Пит 1. Л.Хэмилтон Mercedes - 1 2. В.Боттас Mercedes +24.928 2 3. Ш.Леклер Ferrari +30.117 2 4. П.Гасли Red Bull +34.692 1 5. М.Ферстаппен Red Bull +39.458 2 6. К.Сайнс McLaren +53.639 1 7. Д.Риккардо Renault +54.401 2 8. К.Райкконен Alfa Romeo +65.540 1 9. Д.Квят Toro Rosso +66.720 2 10. Н.Хюлкенберг Renault +72.733 1 11. Л.Норрис McLaren +74.281 2 12. А.Элбон Toro Rosso +75.617 1 13. Л.Стролл Racing Point +81.086 2 14. Д.Расселл Williams +1 круг 1 15. Р.Кубица Williams +1 круг 1 16. С.Феттель Ferrari +1 круг 2 17. С.Перес Racing Point +1 круг 3 Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:27.369 (52 круг) Причины сходов Пилот Команда Круг Причина К.Магнуссен Haas 7 мех.проблемы Р.Грожан Haas 10 мех.проблемы А.Джовинацци Alfa Romeo 19 вылет Положение в чемпионате : Личный зачет Пилот Страна Команда Очки = 1. Л.Хэмилтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 223 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 184 = 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 136 = 4. С.Феттель Scuderia Ferrari 123 = 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 120 = 6. П.Гасли Aston Martin Red Bull Racing 55 = 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 38 8. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 25 9. Л.Норрис McLaren F1 Team 22 = 10. Д.Риккардо Renault F1 Team 22 = 11. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 17 = 12. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 14 = 13. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 13 = 14. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 12 = 15. А.Элбон Red Bull Toro Rosso Honda 7 = 16. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 6 = 17. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 2 = 18. А.Джовинацци Alfa Romeo Racing 1 Положение в чемпионате : Кубок конструкторов Команда Мотор Очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 407 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 243 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 191 = 4. McLaren F1 Team Renault 60 = 5. Renault F1 Team Renault 39 = 6. Alfa Romeo Racing Ferrari 26 = 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 19 = 8. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 19 = 9. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 16

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

НОВОСТИ О Шумахере сделали оптимистичное заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня на автодроме Red Bull Ring в Шпилберге состоялся девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Впервые в сезоне на финише на 1-м месте оказался гонщик не из Mercedes.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!