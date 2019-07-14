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Формула-1: Феттель въехал в зад сопернику на Гран-при Великобритании

Формула-1: Феттель въехал в зад сопернику на Гран-при Великобритании
10-й этап ознаменовался яркой борьбой
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На бывшем аэродроме в Сильверстоуне прошел десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Великобритании выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Ключевые события случились на 22-м круге. Джовинацци вылетел в гравий, и выехавшая машина безопасности спутала карты всем фаворитам.

В Mercedes механики среагировали лучше. Хэмилтона зазвали в бокс раньше и выпустили лидером. Идущий третьим Леклер стал жертвой провальной стратегии в Ferrari, которые не стали менять резины Шарлю и это отбросило монегаска на 6-ю строчку.

Себастьян Феттель (Ferrari) вышел на третью строчку, его обогнал Макс Ферстаппен из Red Bull, немец пытался вернуть позицию и в одном из поворотов на полном ходу въехал в зад сопернику.

Голландец смог вернуться в гонку и финишировал пятым. Себ получил 10 секунд штрафа , откатившись на 16-ю строчку в итоговом протоколе.

Результаты гонки

Пилот Команда Время Пит
1. Л.Хэмилтон Mercedes - 1
2. В.Боттас Mercedes +24.928 2
3. Ш.Леклер Ferrari +30.117 2
4. П.Гасли Red Bull +34.692 1
5. М.Ферстаппен Red Bull +39.458 2
6. К.Сайнс McLaren +53.639 1
7. Д.Риккардо Renault +54.401 2
8. К.Райкконен Alfa Romeo +65.540 1
9. Д.Квят Toro Rosso +66.720 2
10. Н.Хюлкенберг Renault +72.733 1
11. Л.Норрис McLaren +74.281 2
12. А.Элбон Toro Rosso +75.617 1
13. Л.Стролл Racing Point +81.086 2
14. Д.Расселл Williams +1 круг 1
15. Р.Кубица Williams +1 круг 1
16. С.Феттель Ferrari +1 круг 2
17. С.Перес Racing Point +1 круг 3

Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:27.369 (52 круг)

Причины сходов

Пилот Команда Круг Причина
К.Магнуссен Haas 7 мех.проблемы
Р.Грожан Haas 10 мех.проблемы
А.Джовинацци Alfa Romeo 19 вылет

Положение в чемпионате : Личный зачет

Пилот Страна Команда Очки
= 1. Л.Хэмилтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 223
= 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 184
= 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 136
= 4. С.Феттель Scuderia Ferrari 123
= 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 120
= 6. П.Гасли Aston Martin Red Bull Racing 55
= 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 38
8. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 25
9. Л.Норрис McLaren F1 Team 22
= 10. Д.Риккардо Renault F1 Team 22
= 11. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 17
= 12. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 14
= 13. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 13
= 14. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 12
= 15. А.Элбон Red Bull Toro Rosso Honda 7
= 16. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 6
= 17. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 2
= 18. А.Джовинацци Alfa Romeo Racing 1

Положение в чемпионате : Кубок конструкторов

Команда Мотор Очки
= 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 407
= 2. Scuderia Ferrari Ferrari 243
= 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 191
= 4. McLaren F1 Team Renault 60
= 5. Renault F1 Team Renault 39
= 6. Alfa Romeo Racing Ferrari 26
= 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 19
= 8. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 19
= 9. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 16
Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании

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Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня на автодроме Red Bull Ring в Шпилберге состоялся девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Впервые в сезоне на финише на 1-м месте оказался гонщик не из Mercedes.

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Англия
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